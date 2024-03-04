Названы самые вредные и полезные для здоровья масла

Лучшее: оливковое масло экстра-класса. Это масло полезно для сердца, универсально, содержит много ненасыщенных жиров и витамина Е. Основной тип ненасыщенных жиров в этом масле — олеиновая кислота. Она в том числе предотвращает развитие резистентности к инсулину и обладает противовоспалительной функцией.

Лучшее: масло авокадо. Оно известно своей высокой температурой дымления: 271 градус по Цельсию. Отлично подходит для жарки. Как и оливковое масло, имеет в составе олеиновую кислоту. В ходе одного исследования выяснилось, что употребление масла авокадо связано со снижением уровней триглицеридов и «плохого» холестерина.

Лучшее: высокоолеиновое подсолнечное масло. Оно содержит ненасыщенные жиры. Правда, в основном они состоят из жирных кислот омега-6, которые при чрезмерном употреблении могут привести к воспалению и другим проблемам со здоровьем. При этом олеиновой кислоты в этом масле всё же больше, чем омега-6. Использовать такое масло можно для жарки, тушения, для выпечки в качестве альтернативы сливочному маслу.

Лучшее: кунжутное масло. Это масло обладает заметным ореховым вкусом. Оно также является источником антиоксидантов, обладает противовоспалительными свойствами. Некоторые исследования предполагают, что кунжутное масло может облегчить дискомфорт, связанный с остеоартритом.

Лучшее: арахисовое масло. Оно богато олеиновой кислотой, витамином Е, содержит ненасыщенные жиры. При этом в арахисовом масле есть воспалительные жирные кислоты омега-6, которые при чрезмерном потреблении могут негативно повлиять на здоровье.