Названы виды физической активности, которые облегчают депрессию
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Оказывается, даже низкоинтенсивные виды деятельности вроде ходьбы или йоги приносят пользу при депрессии. Хотя чем энергичнее физическая активность, тем больше от неё будет пользы, говорят учёные.
Команда специалистов изучила данные 218 исследований с участием 14 170 с депрессией. Также были приняты во внимание пол, возраст, исходный уровень депрессии, существующие условия и различия между группами добровольцев.
Значительное снижение симптомов депрессии учёные обнаружили при занятиях танцами, а умеренное снижение - при ходьбе или беге трусцой, йоге, силовых тренировках, смешанных аэробных упражнениях, а также тай-чи или цигун.
Кроме того, умеренное снижение наблюдалось при сочетании физических упражнений с лекарствами или аэробных упражнений с психотерапией. Это позволяет предположить, что физическая активность в целом может принести дополнительную пользу наряду с традиционными методами лечения.
Хотя ходьба или бег трусцой были эффективны как для мужчин, так и для женщин; силовые тренировки большую пользу принесли женщинам, а йога или цигун - мужчинам. Йога также оказалась эффективнее для пожилых людей, тогда как силовые тренировки - для молодых.
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