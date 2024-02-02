Названы виды магния, которые вызывают диарею

Считается, что женщины должны ежедневно получать от 310 до 320 мг магния, а мужчины - от 400 до 420 мг. Но вообще перед тем, как принимать какие-либо добавки, важно проконсультироваться с врачом.

Две разновидности магния с большей вероятностью вызывают диарею, чем другие. Это оксид магния (он используется обычно для лечения запоров) и цитрат магния (он усваивается лучше, чем остальные виды этого минерала). Но вы можете избежать этого неприятного побочного эффекта, если станете принимать глицинат магния. При этом если вы переборщите с дозировкой, то у вас в любом случае возникнет диарея.

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