Не надевайте эту одежду перед сном, чтобы не навредить здоровью

Когда вы пытаетесь согреться зимой, вы обычно надеваете несколько слоёв одежды. Но если так сделать перед отходом ко сну, то это может повлиять на кровообращение и повысить риск развития инфекций.

Носки. Если вы будете ходить в них долгое время, то это может ухудшить кровообращение, особенно если они не свободные, а узкие. Лучше всего либо не надевать вообще носки, либо носить те, которые на один размер больше вашего. В недавнем исследовании было обнаружено, что на носках столько же бактерий, таких как кишечная палочка и псевдомонада, сколько и на коврике. Сон в носках увеличивает также вероятность развития грибковых инфекций стоп, таких как стопа спортсмена.

Нижнее бельё. Нет смысла надевать нижнее бельё перед сном, особенно трусики. Так в области гениталий будет образовываться меньше влаги, а значит, и риск возникновения дрожжевых инфекций и роста бактерий будет ниже.