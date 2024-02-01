Нейробиолог объяснил, понимают ли люди в коме, что происходит вокруг них

На протяжении нескольких десятилетий считалось, что пациенты в коме не понимают, кто они, где находятся и т.п. Однако учёные провели эксперимент, который это опровергает.

Они поместили пациентку Кэрол, которая находилась в коме, в томограф фМРТ в больнице Адденбрука в Кембридже и попросили представить, как она размахивает руками в воздухе, играя в теннис. Удивительно, но часть её мозга, известная как премоторная кора, активировалась точно так же, как и у здоровых людей.

Это всё подтвердило, что пациентка на самом деле была в сознании и осознавала всё, что происходит вокруг. И это несмотря на то, что в течение пяти месяцев физически она никак не реагировала на просьбы.