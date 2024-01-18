Нейробиологи рассказали, почему человек способен любить, испытывать привязанность и горе утраты

Выяснилось, что когда грызуны нажимали на рычаг либо перелезали через стену, чтобы увидеть партнёра, у них в мозгу наблюдался всплеск дофамина. То же самое было, когда мыши прижимались друг к другу и обнюхивали друг друга. Однако если рядом было незнакомое животное, то уровень дофамина снижался.

Удивительно, но когда партнёров разлучали на четыре недели, а затем вновь сводили, то всплеска дофамина в мозгу уже почти не было. Получается, что мозг уже воспринимал «бывшего» так же, как и незнакомца.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.