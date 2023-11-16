Фитнес и здоровье
18:45, 16 ноября 2023
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Никогда не делайте этого, если хотите хорошо спать

Согласно последним данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, многие взрослые люди не высыпаются. И связано это с тем, что в нашей жизни стало очень много отвлекающих факторов.

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Нэнси Х. Ротштейн, специалист по сну и посол Sleepwave, рассказала, какое действие может значительно ухудшить ваш сон. И это проверка времени перед тем, как идти спать. Если вы посмотрите вечером на часы, то начнёте отсчитывать, сколько времени вам удастся поспать. Это может в итоге вызвать беспокойство.

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Кроме того, если вы просыпаетесь среди ночи, то попробуйте включить тусклый свет и почитать книгу. Это должно помочь вам снова заснуть.

Известно, что недостаток сна связан с болезнями сердца, повышенным кровяным давлением, ожирением, сахарным диабетом, депрессией. Также недосып может привести к бессоннице, если человек регулярно сталкивается с проблемами с засыпанием.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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