Никогда не делайте этого, если хотите хорошо спать

Кроме того, если вы просыпаетесь среди ночи, то попробуйте включить тусклый свет и почитать книгу. Это должно помочь вам снова заснуть.

Известно, что недостаток сна связан с болезнями сердца, повышенным кровяным давлением, ожирением, сахарным диабетом, депрессией. Также недосып может привести к бессоннице, если человек регулярно сталкивается с проблемами с засыпанием.

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