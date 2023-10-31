Никогда не ешьте эти продукты, чтобы сохранить сердце здоровым
Доктор Росми Барриос объяснила, какие продукты могут навредить здоровью сердца. Их лучше вообще исключить из рациона или же есть как можно реже.
Robina Weermeijer
Трансжиры. Они содержатся в таких продуктах, как попкорн, пончики, замороженная пицца и печенье. То есть в обработанных продуктах. Доктор Росми Барриос отметила, что они могут привести к повышенному уровню «плохого» холестерина и к ишемической болезни сердца. Вместо трансжиров употребляйте мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры.
Насыщенные жиры. Они тоже повышают уровень холестерина в крови и способствуют развитию атеросклероза. Выбирайте вместо них нежирные источники белка: рыбу, бобовые, птицу без кожи.
Избыток натрия. Соль входит в состав и обработанных продуктов: соусов для пасты, хлеба, бульонных кубиков, колбас, куриных продуктов в панировке и пр. Высокое потребление натрия приводит к задержке воды. Из-за этого у человека повышается кровяное давление и создаётся нагрузка на сердце.
Добавленный сахар. Употребление сладких напитков, большого количества сладких закусок может привести к ожирению и сердечным заболеваниям. Особенно у тех, кто страдает резистентностью к инсулину и диабетом.
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