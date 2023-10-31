Никогда не ешьте эти продукты, чтобы сохранить сердце здоровым

Трансжиры. Они содержатся в таких продуктах, как попкорн, пончики, замороженная пицца и печенье. То есть в обработанных продуктах. Доктор Росми Барриос отметила, что они могут привести к повышенному уровню «плохого» холестерина и к ишемической болезни сердца. Вместо трансжиров употребляйте мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры.

Насыщенные жиры. Они тоже повышают уровень холестерина в крови и способствуют развитию атеросклероза. Выбирайте вместо них нежирные источники белка: рыбу, бобовые, птицу без кожи.