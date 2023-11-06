Фитнес и здоровье
15:00, 06 ноября 2023
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Никогда не принимайте эти пищевые добавки вместе

Многие из нас покупают различные витаминные и минеральные добавки, чтобы обеспечить организм необходимыми питательными веществами. Но некоторые из них принимать в одно и то же время не рекомендуется.

Stocksy

Stocksy

Доктор Адам Сайеди, основатель Herb+, рассказал, какие витамины и минералы опасно принимать вместе.

Витамин К и разжижители крови. В этом случае препараты, разжижающие кровь (вроде варфарина), могут повысить риск образования тромбов. Предупреждают об этом и специалисты из клиники Кливленда.

Железо и зелёный чай. Катехины в составе зелёного чая могут препятствовать усвоению железа из продуктов растительного происхождения. Лучше употреблять такой чай отдельно от приёма добавок железа. Кроме того, чай тоже теряет свои антиоксидантные свойства, когда вы его пьёте вместе с этими добавками.

Oklahoma State University

Oklahoma State University

Кальций и железо. Принимать их одновременно может быть рискованно. Всё потому, что эти вещества конкурируют за усвоение в организме. Лучше принимайте железо и кальций в разное время дня или с интервалом в один-два часа.

Кальций и магний. Они тоже конкурируют за усвоение в организме человека. Кроме того, их эффективность снижается, если их принимать одновременно.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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