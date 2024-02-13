Никогда не смешивайте алкоголь с этими лекарствами

Алкогольные напитки также могут сделать менее эффективными опиоиды, каннабис, риталин. При приёме парацетамола вместе с алкоголем есть риск возникновения серьёзных осложнений со стороны печени.

В худшем случае последствия смешивания алкоголя и лекарств могут быть фатальными. Сочетание лекарства, действующего на мозг, с алкоголем может затруднить вождение автомобиля либо работу с тяжёлой техникой и привести к аварии.

Наибольшему риску взаимодействия лекарств и алкоголя подвергаются пожилые люди, женщины и более худые люди.

Нельзя смешивать с алкоголем такие рецептурные лекарства, как бензодиазепины, опиоиды от боли, антидепрессанты, нейролептики и некоторые антибиотики, такие как метронидазол и тинидазол. Если говорить о безрецептурных препаратах, то нельзя принимать вместе со спиртным лекарства от сна, от укачивания, простуды и гриппа, аллергии и боли.

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