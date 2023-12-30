Новый ИИ-инструмент совершил прорыв в лечение метастатического рака

ИИ предсказывает изменения симптомов во время лечения, помогая онкологам составлять индивидуальные планы лечения пациентов с метастатическим раком, сводя к минимуму токсичность лекарств и побочные эффекты.

Инструмент, получивший высшую оценку на семинаре IMO в Онкологическом центре Моффитта, получил грант в размере 50 000 долларов на дальнейшую разработку. Клинические испытания должны начаться в январе 2024 года. Кроме того, подход Грегга к лечению метастатического рака включает в себя «терапию исчезновения» — быстрое введение терапевтических агентов для преодоления резистентности к лечению. Его видение заключается в том, чтобы превратить метастатический рак в управляемое хроническое заболевание, уделяя первостепенное внимание качеству жизни пациентов.

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