Новый метод лечения силами мРНК вдохновлялся космическими шаттлами

Липидные наночастицы (ЛНП) — система доставки, используемая в вакцинах Pfizer-BioNTech и Moderna, — играют важнейшую роль в транспортировке мРНК в клетки для различных терапевтических целей. Однако существующие методы создания ключевого компонента ЛНП, называемого ионизируемыми липидоидами, требуют много времени и затрат. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, представляет новый и эффективный способ синтеза этих липидоидов, что потенциально упрощает производство ЛНП и повышает их эффективность в доставке мРНК в клетки-мишени.

Вдохновившись конструкцией космических челноков с ракетами-носителями, исследователи разработали метод, сочетающий три ключевых компонента: Аминовая «голова», два алкильных эпоксидных «боковых хвоста», два дополнительных «разветвленных хвоста», выступающих в качестве ускорителей.

Исследовательская группа с оптимизмом смотрит на потенциал своих результатов и изучает возможности дальнейшего применения этой технологии в различных терапевтических областях.

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