Нюхание женских слез снизило мужскую агрессию на 44 %: исследование

Исследование, проведенное Институтом науки Вейцмана в Израиле, посвящено химическим сигналам, присутствующим в слезах, и их влиянию на мозг человека. Согласно результатам, полученным на грызунах, эмоциональные слезы содержат химические сигналы, которые выполняют защитную функцию, сдерживая агрессивное поведение у мужчин.

В ходе исследования участники играли в денежную игру, подвергаясь воздействию либо женских слез, либо физиологического раствора, причем слезы привели к значительному снижению агрессии. Сканирование мозга выявило снижение активности в мозговых сетях, связанных с агрессией, что подтверждает теорию о том, что слезы действуют как химическое одеяло, обеспечивая защиту от агрессии.

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