Фитнес и здоровье
Опубликовано 12 февраля 2024, 16:30
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Обнаружены кишечные бактерии, которые влияют на здоровье мозга в старости

Есть несколько факторов, которые помогают защититься от снижения когнитивных функций при старении. Это, например, физические упражнения, диета, кишечный микробиом (состав бактерий в кишечнике).
University of Cambridge

University of Cambridge

Исследования показывают, что бактерии в кишечнике могут играть определённую роль в поддержании здоровья мозга по мере старения. В частности, полезной может быть бактерия Asaccharobacter celatus (A celatus).

Многие люди сообщают, что с возрастом они становятся более забывчивыми. К примеру, они могут путать даты или забывают, где припарковали машину. Если такое происходит редко, то это нормально, поскольку со временем наш мозг всё-таки начинает работать хуже.

Со временем, однако, подобных симптомов становится больше и у человека возникают лёгкие когнитивные нарушения. Вызывает тревогу тот факт, что это часто приводит к деменции.

Pixabay/CC0 Public Domain

Pixabay/CC0 Public Domain

Кишечные бактерии выполняют функции, которые поддерживают наш организм в здоровом состоянии. Так, целатус, наряду с некоторыми другими бактериями, может вырабатывать такое соединение, как эквол. Последний связан с улучшением работы мозга у пожилых людей, но не у всех в кишечнике имеется достаточное количество A celatus для выработки эквола.

Одно недавнее исследование показало, что A celatus связан с исполнительными функциями. То есть со сложными когнитивными задачами, с которыми человек сталкивается ежедневно, в том числе с математическими вычислениями в голове или с реорганизацией задач на день, если что-то меняется.

Выяснилось, что чем больше бактерий A celatus было у здоровых пожилых людей в возрасте от 50 до 80 лет, тем больше баллов они набирали в тесте на исполнительные функции. Это исследование кажется многообещающим, но нужны ещё дополнительные доказательства, чтобы подтвердить потенциальную пользу как бактерий A celatus и соевых продуктов для пожилых.

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Автор:Егор Ларионов
Редакция
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