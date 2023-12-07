Обязательно выбрасывайте эти продукты при первых признаках порчи

Вот какие продукты лучше сразу же выбросить, как только вы заметили, что они стали портиться.

Мясные деликатесы. Согласно результатам одного исследования, более 90% случаев заболеваний пищевого происхождения, вызываемых Listeria monocytogenes, связаны с мясными деликатесами. Их рекомендуется съедать в течение трёх-пяти дней. Единственное исключение здесь - сыровяленое мясо: твёрдая салями и ветчина. Если вы на них заметите плесень, то просто уберите её. Остальную часть мяса есть можно.

Твёрдый сыр с пятнами плесени. С этого сыра можно просто срезать плесень. А вот сливочный сыр, рикотта, нарезанные или тёртые сорта нужно сразу выбрасывать при образовании на них плесени.

Заплесневелый хлеб. Его лучше выбросить полностью сразу, так как у него пористая и мягкая поверхность.

Коричневый салат. Зелень даже при увядании остаётся съедобной. Но стоит насторожиться, если салат заметно заплесневел или на нём появилась слизь.