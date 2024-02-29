Фитнес и здоровье
Опубликовано 29 февраля 2024, 10:30
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Офтальмологи нашли применение ИИ в лечении глаукомы и заболеваний сетчатки глаза

Новое исследование показывает, что искусственный интеллект (ИИ) может стать ценным инструментом для офтальмологов, потенциально соответствующим или даже превосходящим человеческих специалистов в диагностике и лечении глаукомы и заболеваний сетчатки.
Ferra

Ferra

Исследователи из Нью-Йоркского лазарета глаз и ушей Маунт-Синай (NYEE) протестировали GPT-4 на группе офтальмологов. ИИ-система отвечала на вопросы и анализировала случаи пациентов, показав впечатляющие результаты.

По точности и полноте медицинских рекомендаций и оценок при глаукоме и заболеваниях сетчатки глаза он сравнялся с человеческими специалистами или превзошел их. Особенно сильные результаты были достигнуты при решении вопросов о глаукоме и разработке рекомендаций по лечению, что превосходит показатели человека. Точность диагностики сетчатки глаза соответствовала человеческой, но анализ был более полным.

В исследовании подчеркивается необходимость дальнейших испытаний, но результаты подчеркивают потенциал ИИ в офтальмологии.

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Автор:Армен Зангиев
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