Оказалось, некоторые черты характера отлично защищают от слабоумия

Хорошие новости для жизнерадостных людей. Если вы живете «на позитиве», добросовестны и в целом счастливы, вы строите «крепость» против деменции. Но берегитесь: исследование выявило и врагов - невротизм и негативные настроения. Эти черты характера могут прокладывать путь к снижению когнитивных способностей.

Итак, каков же вывод? Ключ к будущему без деменции может заключаться в изменении ваших личностных качеств. Сохраняйте позитивный настрой, будьте сознательны и получайте удовлетворение от жизни. Речь идет не только о том, чтобы не терять остроту ума, но и о том, чтобы прожить свою лучшую жизнь.

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