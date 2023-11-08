Фитнес и здоровье
16:30, 08 ноября 2023
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Омега-3 оказались особенно полезны для сердца и репродуктивной системы мужчин

Врач-диетолог Алексей Кабанов рассказал об особенной пользе омега-3 полиненасыщенных жирных кислот для мужского здоровья.

CA Creative / Unsplash

CA Creative / Unsplash

По словам Кабанова, омега-3 особенно полезны для мужчин, так как профилактируют развитие диабета, болезней сердца, а особенно инфарктов, укрепляют стенки артерий и снижают уровень холестерина. Но эти вещества полезны и для репродуктивного здоровья мужчин: снижают риск развития простатита, усиливают выработку мужских половых гормонов.

В группу омега-3 входят 11 ненасыщенных кислот, ни одну из которых организм не вырабатывает самостоятельно. Поэтому эти кислоты должны поступать извне: из жирной морской рыбы, растительных масел, орехов, особенно грецкого, шпината, брюссельской капусты.

«Если вы занимаетесь спортом, испытываете постоянный стресс на работе, омега-3 станет для вас важнейшим элементом сбалансированного питания», — объяснил врач.

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