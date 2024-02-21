OnePlus представит новые смарт-часы Watch 2

Часы выполнены из нержавеющей стали с часовым стеклом из сапфирового кристалла и предлагают «тщательный мониторинг здоровья». Заявление о 100-часовой батарее предполагает наличие так называемого «режима энергосбережения» или «Smart Mode».

Предыдущие попытки OnePlus в сегменте умных часов были неудачными, но новая модель, судя по заявлениям компании, обещает быть более продвинутой и долговечной. Подробности о функциях и возможностях умных часов раскроют на предстоящем мероприятии.