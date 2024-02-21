Фитнес и здоровье
Опубликовано 21 февраля 2024, 10:30
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OnePlus представит новые смарт-часы Watch 2

Компания OnePlus снова предпринимает попытку в сфере умных часов с выпуском модели Watch 2. Как заявлено в объявлении, новые часы обладают батареей, которая может выдерживать до 100 часов автономной работы. Устройство будет доступно в черном и серебряном цветах. Компания обещает раскрыть больше деталей в рамках Mobile World Congress в воскресенье, 25 февраля.
OnePlus

OnePlus

Часы выполнены из нержавеющей стали с часовым стеклом из сапфирового кристалла и предлагают «тщательный мониторинг здоровья». Заявление о 100-часовой батарее предполагает наличие так называемого «режима энергосбережения» или «Smart Mode».

Предыдущие попытки OnePlus в сегменте умных часов были неудачными, но новая модель, судя по заявлениям компании, обещает быть более продвинутой и долговечной. Подробности о функциях и возможностях умных часов раскроют на предстоящем мероприятии.

Автор:Булат Кармак
Редакция
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