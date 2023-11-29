Фитнес и здоровье
15:00, 29 ноября 2023
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Они могут быть и у вас: найдены три вызывающих нарушения нейроразвития гена

Исследование, проведенное учеными Детской больницы Филадельфии (CHOP), раскрыло тайны трех новых генов, вызывающих нарушения нейроразвития.

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

В работе, опубликованной в журнале Journal of Clinical Investigation, изучено более 1500 генов, связанных с нарушениями нейроразвития, и показано, что за некоторые расстройства ответственны сбои в работе сплайсосомы - белкового комплекса для сплайсинга генов.

Используя передовые методы, включая фенотипирование, геномное секвенирование и моделирование на мушках и стволовых клетках, команда составила карту генетической архитектуры генов U2AF2, PRPF19 и RBFOX1.

Полученные результаты не только идентифицируют эти гены как причинные факторы нейроразвития, но и подчеркивают критическую роль сплайсинга пре-мРНК в развитии центральной нервной системы. Это открытие открывает новые возможности и потенциальные пути терапии для пациентов с задержкой развития, умственной отсталостью и аутизмом, знаменуя собой значительный скачок вперед в понимании и лечении этих сложных расстройств.

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