Фитнес и здоровье
03:45, 21 ноября 2023
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Откажитесь от этой вредной привычки, чтобы не заболеть диабетом

Считается, что сейчас в Великобритании до 4 миллионов человек живут с сахарным диабетом. У большинства из них - диабет 2 типа. Для профилактики развития этой болезни Всемирная организация здравоохранения, Международная диабетическая федерация и Университет Ньюкасла призывают людей отказаться от одной привычки.

The Well Project

The Well Project

Как говорится в новом докладе представителей Всемирной организации здравоохранения, Международной диабетической федерации и Университета Ньюкасла, отказ от курения снижает вероятность развития диабета на 30-40%. Это касается именно диабета 2 типа. Помимо этого, благодаря отказу от этой вредной привычки вы сможете улучшить результаты лечения диабета, снизить риск возникновения осложнений.

Pixelimage

Pixelimage

Научные данные показывают, что курение влияет на способность организма регулировать уровень сахара в крови. Кроме того, эта привычка повышает вероятность развития осложнений, связанных с диабетом. Это сердечно-сосудистые заболевания, почечная недостаточность, слепота. Наконец, курение замедляет заживление ран, увеличивает риск ампутаций нижних конечностей.

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