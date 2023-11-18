Откройте секрет вечной молодости: средиземноморская диета защищает мозг, показало исследование
В результате всестороннего европейского исследования, продолжавшегося 12 лет, был обнаружен «когнитивный фонтан молодости» - средиземноморская диета. Исследование, проведенное под руководством Мирейи Урпи-Сарда, выявило прямую связь между известной диетой и снижением риска снижения когнитивных способностей у людей в возрасте 65 лет и старше.
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В исследовании, проведенном в регионах Бурдо и Дижон во Франции, приняли участие 840 человек. Для оценки приверженности средиземноморской диете использовался диетический метаболомный индекс, основанный на биомаркерах.
По словам Кристины Андрес-Лакуэва, профессора UB, участвовавшей в исследовании, новый подход объединяет биомаркеры для более точной оценки рациона питания с учетом таких факторов, как биодоступность. Результаты свидетельствуют о наличии защитной связи между средиземноморской диетой и снижением когнитивных способностей у пожилых людей.
Альба Тор-Рока, первый автор исследования, подчеркивает важность полученных результатов для индивидуального консультирования пожилых людей.
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