Перечислены лучшие нежирные белковые продукты

Куриная грудка. Порция в 85 г без кожи будет содержать 128 ккал, 25,9 г белка, 2,69 г жиров. Также куриная грудка содержит селен, цинк, витамины В3 и В6.

Протеиновые порошки. Из 28-граммовой порции протеинового порошка изолята сывороточного протеина вы получите 110 ккал, 25 г белка, 0,5 г жиров. Исследования показывают, что потребление порошка сывороточного протеина увеличивает уровень гормонов, вызывающих чувство сытости.

Фасоль и чечевица. Одна чашка варёной чечевицы даёт 230 ккал, 17,9 г белка, 0,75 г жиров. Также чечевица и фасоль богаты клетчаткой.

Творог. Выбирайте обезжиренный вариант или вариант с низким содержанием жира. Так, в одной порции 1% творога содержится 163 ккал, 28 г белка, 2,3 г жиров.

Греческий йогурт. Порция обезжиренного йогурта на 170 г обеспечит организм 100 ккал, 17,5 г белка, 0,62 г жиров.

Рыба и моллюски. Из 85-граммовой порции трески вы получите 89,2 ккал, 19,4 г белка, 0,73 г жира.