Перечислены лучшие продукты – альтернативы сливочному маслу

Авокадо. Он имеет кремовую структуру и мягкий вкус, которые хорошо сочетаются со сладостью шоколада. Кроме того, в авокадо содержатся полезные для сердца жиры.

Оливковое масло. Это масло тоже полезно для сердца, так как содержит антиоксиданты. Вы можете заменить им сливочное масло в соотношении 1:1. Но помните, что оливковое масло обладает довольно сильным вкусом. Ещё одно полезное для сердца масло с нейтральным вкусом — масло канолы.

Масло авокадо. Вкус у него более нейтральный, чем у оливкового, но оно тоже благотворно влияет на сердце. Добавьте его в выпечку к сливочному маслу в соотношении 1:1.

Йогурт. Он обладает сливочной структурой и содержит к тому же порцию белка. Начните с замены половины масла в рецепте йогуртом, а другая половина должна остаться жирной: подойдёт, например, масло авокадо.