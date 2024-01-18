Перечислены лучшие продукты – альтернативы сливочному маслу
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Авокадо. Он имеет кремовую структуру и мягкий вкус, которые хорошо сочетаются со сладостью шоколада. Кроме того, в авокадо содержатся полезные для сердца жиры.
Оливковое масло. Это масло тоже полезно для сердца, так как содержит антиоксиданты. Вы можете заменить им сливочное масло в соотношении 1:1. Но помните, что оливковое масло обладает довольно сильным вкусом. Ещё одно полезное для сердца масло с нейтральным вкусом — масло канолы.
Масло авокадо. Вкус у него более нейтральный, чем у оливкового, но оно тоже благотворно влияет на сердце. Добавьте его в выпечку к сливочному маслу в соотношении 1:1.
Йогурт. Он обладает сливочной структурой и содержит к тому же порцию белка. Начните с замены половины масла в рецепте йогуртом, а другая половина должна остаться жирной: подойдёт, например, масло авокадо.
Яблочное пюре. Благодаря ему вы сократите количество калорий и жира в рецепте. Заменить 1 стакан сливочного масла на ½ стакана яблочного пюре и ½ стакана масла.
Банановое пюре. Банан содержит калий, который положительно влияет на кровяное давление. Заменяйте бананами только половину сливочного масла: в соотношении 1:1.
Ореховое масло. Это отличный способ получить много клетчатки и белка. Замените им половину дозы сливочного масла.
Тыквенное пюре. 100-процентное пюре можно заменить сливочным маслом в соотношении 1:1.
Фасоль. Это может показаться странным, однако пюре из фасоли можно использовать для выпечки вместо сливочного масла. Так вы получите больше клетчатки и белка.
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