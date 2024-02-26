Перечислены основные черты характера великих деятелей искусства

Психологии также не обнаружили связи между повышенным невротизмом и высокими художественными способностями. Сильная эмоциональная чувствительность не всегда приводит к нестабильности. Но артисты также выражают в своих произведениях собственные переживания. В недавней книге «Спасённые песней» американская певица и автор песен Мэри Готье рассказывает свою историю травм и зависимостей, а также то, как написание песен и музыка дали ей чувство цели и помогли найти выход. Сейчас у неё уже хорошее психическое здоровье.

Люди, которые занимаются искусством, чувствуют, что должны развивать собственную уникальность и оригинальность. И то, что называется творческой Я-концепцией, иногда ошибочно интерпретируется как высокомерие. Например, в одном интервью испанский артист балета и хореограф Начо Дуато намекнул на необходимость отделиться от других, чтобы расти лично и профессионально.

Единственная черта, которая выделяет деятелей искусства среди других, — это открытость опыту. Она включает любопытство, желание открывать для себя что-то новое, понимание красоты и желание расширять горизонты. Классический пример этой черты можно найти у немецкого композитора Бетховена.

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