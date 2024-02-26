Перечислены основные преимущества чёрного перца для здоровья
NDTV Food
Большое количество антиоксидантов. За счёт этого можно предотвратить развитие некоторых видов рака, воспаление, преждевременное старение. В частности, в чёрном перце содержится пиперин.
Противовоспалительные свойства. Пиперин в чёрном перце отлично помогает при хронических болезнях, болезнях сердца, сахарном диабете. Также при регулярном употреблении эта специя уменьшает воспаление и защищает от возникновения новых.
Польза для головного мозга. Научные исследования показали, что вещество пиперин даёт значительный положительный эффект при болезни Альцгеймера и Паркинсона.
Нормализация уровня сахара в крови. Пациенты, которые регулярно потребляли чёрный перец, имели нормальный уровень инсулина и смогли снизить уровень глюкозы в крови.
Нормализация уровня холестерина. Помимо этого, чёрный перец помогает улучшить усвояемость минералов и витаминов из пищи.
Защита от рака. Учёные предполагают, что пиперин снижает скорость пролиферации клеток, в особенности при раке молочной железы, простаты и толстой кишки. Это способствует гибели раковых клеток.
Улучшение усвоения питательных веществ. Это помогает за один приём пищи получить больше минералов и витаминов.
Улучшение здоровья кишечника. Благодаря употреблению чёрного перца можно увеличить количество полезных бактерий в кишечнике. Для этого регулярно добавляйте всего одну ложку перца в блюда.
Обезболивание. Недавно учёные обнаружили, что пиперин действует как обезболивающее.
Улучшение здоровья глаз. В чёрном перце много витамина А.
Помощь в похудении. Чёрный перец ускоряет обмен веществ, помогает быстрее сжечь жир, особенно на животе.
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