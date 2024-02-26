Перечислены основные преимущества чёрного перца для здоровья

Большое количество антиоксидантов. За счёт этого можно предотвратить развитие некоторых видов рака, воспаление, преждевременное старение. В частности, в чёрном перце содержится пиперин.

Противовоспалительные свойства. Пиперин в чёрном перце отлично помогает при хронических болезнях, болезнях сердца, сахарном диабете. Также при регулярном употреблении эта специя уменьшает воспаление и защищает от возникновения новых.

Польза для головного мозга. Научные исследования показали, что вещество пиперин даёт значительный положительный эффект при болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Нормализация уровня сахара в крови. Пациенты, которые регулярно потребляли чёрный перец, имели нормальный уровень инсулина и смогли снизить уровень глюкозы в крови.

Нормализация уровня холестерина. Помимо этого, чёрный перец помогает улучшить усвояемость минералов и витаминов из пищи.

Защита от рака. Учёные предполагают, что пиперин снижает скорость пролиферации клеток, в особенности при раке молочной железы, простаты и толстой кишки. Это способствует гибели раковых клеток.