Фитнес и здоровье
Опубликовано 29 января 2024, 22:30
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Перечислены продукты, которые лучше всего есть при проблемах с желудком

Как правило, самые лёгкие для переваривания продукты содержат мало жиров и пищевых волокон. Также они обычно имеют более мягкий вкус. Вот что лучше всего есть при расстройстве желудка или других подобных проблемах.
Scripps Health

Scripps Health

Изделия из белой муки. Это белый рис, белый хлеб и белые макароны. Они не содержат клетчатки, поэтому легче перевариваются.

Очищенные, консервированные или вяленые фрукты. Это дыня, спелые бананы, а также яблоки и груши без кожуры. Хорошим вариантом станут также консервированные персики, вяленые сливы. Также при покупке консервированных фруктов ищите такие, которые продаются в воде, а не в сиропе.

Приготовленные овощи. Легко усваиваются такие овощи, как кабачки, шпинат, картофель без кожуры, свёкла, зелёная фасоль, морковь.

HARALD WALKER / STOCKSY

HARALD WALKER / STOCKSY

Мягкие белки. В качестве примеров можно назвать нежирный мясной фарш, яичницу-болтунью, ореховое масло, мягкий тофу-омлет.

Супы, смузи и пюре. Например, вы можете съесть капусту не в сыром виде, а в супе.

Что касается молочных продуктов, то если у вас нет непереносимости лактозы, то выбирайте те из них, что содержат мало жира. Они обычно усваиваются легче.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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