Перечислены продукты, которые предотвращают рак

Ягоды. Клубника, ежевика, черника богаты антиоксидантными и противовоспалительными веществами. Исследования показывают, что диета с высоким содержанием ягод связана с более низким риском развития нескольких типов рака, в том числе рака молочной железы и рака желудка.

Цитрусовые. В лимонах, апельсинах, грейпфрутах есть питательные вещества: клетчатка, каротиноиды, фолиевая кислота, витамин С и флавоноиды. Эти вещества оказывают антиоксидантное и противовоспалительное действие на организм. Обзор 24 исследований, проведённый в 2023 году, показал, что более высокое потребление цитрусовых снижает вероятность развития колоректального рака на 9%.

Яблоки и груши. Эти фрукты защищают от колоректального рака, рака молочной железы и рака лёгких. Диета с большим количеством яблок может снизить вероятность развития колоректального рака на целых 25%.

Зелёные листовые овощи. Они богаты веществами, которые борются с раком.

Крестоцветные овощи. К ним относятся брокколи, цветная капуста, капуста и листовая зелень. Научно доказано, что эти овощи защищают от ряда заболеваний, включая онкологию.