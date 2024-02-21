Перечислены продукты, которые замедляют старение после 40 лет

Черника. В ней содержится много антиоксидантов флавоноидов, которые борются с окислительным стрессом и воспалением. Это две основные причины старения. Известно, что черника помогает замедлить когнитивное старение, предотвратить развитие деменции, болезни Альцгеймера.

Клубника. Она является источником витамина С и растительных соединений. За счёт получения достаточного количества витамина С можно предотвратить возрастное снижение когнитивных функций. Некоторые данные также показывают, что употребление ягод более двух раз в неделю может задержать когнитивное старение на срок до 2,5 лет.

Авокадо. Этот фрукт богат полезными жирами, особенно мононенасыщенными, которые помогают питать кожу и уменьшать воспаления. Также в авокадо есть витамин Е, который может уменьшить воспаление, способствовать здоровому старению и улучшить здоровье кожи.

Миндаль. Он богат витамином Е. Этот антиоксидант помогает защитить кожу от ультрафиолетового излучения и способствует её восстановлению и регенерации.

Гранат. Эти фрукты снижают проявление факторов риска развития сердечных заболеваний, улучшают здоровье мозга и когнитивные функции, защищают кожу с возрастом.

Куркума. Одно исследование, опубликованное в журнале Molecules, выявило положительные результаты использования куркумы в качестве добавки для мужчин среднего возраста и женщин в постменопаузе. В частности, она обеспечивала надёжную защиту от окислительного стресса.