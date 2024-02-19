Перечислены самые эффективные домашние средства от боли в горле

Существует несколько средств от боли в горле, которые помогут облегчить её как взрослым, так и детям.

Мёд. Если смешать его с чаем или тёплой водой, он может уменьшить боль в горле. Метаанализ 14 исследований показал, что мёд превосходит лекарства, отпускаемые без рецепта, по улучшению общих симптомов и облегчению кашля при инфекциях верхних дыхательных путей. Однако детям до 1 года нельзя давать мёд из-за вероятности развития ботулизма.

Полоскание солёной водой. Солёная вода или 3-процентная перекись водорода подходят для избавления от бактерий в полости рта и облегчения боли в горле. Тщательно полощите горло, а затем сплёвывайте всё. Проделывайте эту процедуру два-три раза в сутки в течение нескольких дней или до тех пор, пока боль в горле не утихнет.

Полоскание горла пищевой содой. Однако сода не будет эффективнее, чем солёная вода или 3-процентная перекись.

Ромашковый чай. Многие говорят, что тёплый ромашковый чай с мёдом успокаивает боль в горле.

Чеснок. Существует не так много доказательств, подтверждающих его эффективность, но всё они есть. Поэтому можете попробовать.