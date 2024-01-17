Перечислены самые полезные для здоровья сухофрукты

Курага. В засушенном виде она считается хорошим источником калия (важен для гидратации, сокращения мышц), меди (нужна для образования эритроцитов).

Сушёный чернослив. Это хороший источник растворимой и нерастворимой клетчатки, которая обеспечивает нормальное пищеварение и регулярный стул.

Сушёный инжир. Из него вы сможете получить калий, кальция магний. Эти вещества полезны для здоровья костей, сердечно-сосудистой системы и мышц.

Сушёные яблоки. Эти сухофрукты обычно менее калорийны, чем остальные. При этом в них много меди, которая поддерживает здоровье иммунной системы и образование эритроцитов.

Сушёная клюква. Она содержит витамин С и многие другие важные питательные вещества. В том числе довольно большое количество клетчатки (4,2 г на 0,5 стакана).

Сушёные манго. В сушёном виде хранить этот фрукт можно гораздо дольше, чем в свежем. При этом вы получаете те же питательные вещества. К примеру, порция в 1/2 стакана даёт 33% рекомендуемой суточной дозы витамина С.