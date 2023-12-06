Переломный момент в лечении болезни Паркинсона: стволовым клеткам нашли новое применение

Стандартное лечение болезни Паркинсона в основном направлено на устранение симптомов с помощью лекарств, но этот инновационный подход может устранить первопричину. Терапия стволовыми клетками открывает огромные перспективы, поскольку позволяет заменять поврежденные нейроны здоровыми, полученными из недифференцированных стволовых клеток. Однако проблема заключается в том, чтобы обеспечить превращение этих стволовых клеток в точные нейроны, вырабатывающие дофамин.

Исследователи из Датского научно-исследовательского института трансляционной нейронауки (DANDRITE) решили эту проблему, применив генную инженерию, чтобы направить стволовые клетки на дифференцировку именно в необходимые нейроны. Сконструированные клетки, получившие название LR-USCs, продемонстрировали значительно более высокий выход дофаминергических нейронов среднего мозга, чем немодифицированные клетки, что обещает более мощное и надежное лечение.

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