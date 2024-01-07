Персональный тренер назвала преимущества для здоровья ходьбы после еды
Эллен Томпсон из Blink Fitness объяснила, почему после еды обязательно стоит немного пройтись пешком.
Everyone Health
Улучшение пищеварения. Ходьба помогает еде проходить через пищеварительную систему. Также она предотвращает расстройство желудка и вздутие живота.
Контроль уровня сахара в крови. Исследования показывают, что небольшая прогулка после еды снижает уровень сахара в крови, а также риск возникновения диабета 2 типа.
Контроль веса. В ходе одного исследования, опубликованного в «Международном журнале общей медицины», выяснилось, что ходьба сразу же после еды полезнее для худеющих, чем ходьба спустя час после приёма пищи.
Улучшение здоровья сердца. Ходьба - упражнение для сердечно-сосудистой системы, которое улучшает кровообращение и здоровье сердца.
Снижение вероятности развития диабета 2 типа. Доказано, что прогулка после еды улучшает чувствительность к инсулину.
Повышение настроения и улучшение общего самочувствия. Даже кратковременная физическая активность высвобождает эндорфины, гормоны хорошего самочувствия.
Улучшение сна. Регулярная физическая активность, включая короткие прогулки после еды, способствует улучшению качества сна.
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