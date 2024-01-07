Персональный тренер назвала преимущества для здоровья ходьбы после еды

Улучшение пищеварения. Ходьба помогает еде проходить через пищеварительную систему. Также она предотвращает расстройство желудка и вздутие живота.

Контроль уровня сахара в крови. Исследования показывают, что небольшая прогулка после еды снижает уровень сахара в крови, а также риск возникновения диабета 2 типа.

Контроль веса. В ходе одного исследования, опубликованного в «Международном журнале общей медицины», выяснилось, что ходьба сразу же после еды полезнее для худеющих, чем ходьба спустя час после приёма пищи.

Улучшение здоровья сердца. Ходьба - упражнение для сердечно-сосудистой системы, которое улучшает кровообращение и здоровье сердца.