Персональный тренер объяснил, как часто нужно поднимать тяжести, чтобы нарастить мышцы
В наращивании мышц важную роль играет постепенное увеличение нагрузки. Это позволит мышцам нормально восстанавливаться и расти. Но как часто нужно для этого ходить в зал?
Tero Vesalainen
Поднятие тяжестей действительно помогает наращивать мышцы. И вот три причины, почему так происходит.
Активация мышечных волокон. Поднятие тяжестей задействует различные мышечные волокна, особенно быстросокращающиеся, которые растут быстрее.
Гормональный ответ. При тренировках с отягощениями происходит выброс тестостерона и гормона роста. Оба они нужны для развития мышц.
Увеличение скорости метаболизма. Благодаря поднятию тяжестей увеличивается скорость обмена веществ, что способствует сжиганию жира.
Но чтобы был результат, как часто нужно поднимать тяжести? Это зависит от самого человека. В целом эксперты рекомендуют минимум три-четыре раза в неделю заниматься силовыми упражнениями. При этом нужно между занятиями оставлять достаточно времени на восстановление мышц. Кроме того, важно увеличивать поднимаемый вес каждые две недели.
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