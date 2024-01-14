Персональный тренер объяснил, как часто нужно поднимать тяжести, чтобы нарастить мышцы

Поднятие тяжестей действительно помогает наращивать мышцы. И вот три причины, почему так происходит.

Активация мышечных волокон. Поднятие тяжестей задействует различные мышечные волокна, особенно быстросокращающиеся, которые растут быстрее.

Гормональный ответ. При тренировках с отягощениями происходит выброс тестостерона и гормона роста. Оба они нужны для развития мышц.

Увеличение скорости метаболизма. Благодаря поднятию тяжестей увеличивается скорость обмена веществ, что способствует сжиганию жира.