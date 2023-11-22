Персональный тренер объяснил, как занятия спортом зимой помогают жить дольше

Наташа Рам, тренер F45 Mill Hill, рассказала, в чём заключается преимущество тренировок зимой.

Повышение настроения. Физические упражнения высвобождают эндорфины, борются с хандрой, улучшают настроение в целом. Это помогает избавиться от стресса и беспокойства, которые нередко возникают в зимние месяцы.

Укрепление иммунитета. При регулярной физической активности снижается риск заражения различными болезнями зимой, улучшается работы иммунной системы.

Заряд энергии. Упражнения улучшают кровообращение и приток кислорода. Всё это обеспечивает человека энергией.