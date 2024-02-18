Фитнес и здоровье
Опубликовано 18 февраля 2024, 10:30
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По уши в… сточных водах: создан метод поиска вирусов брюшного тифа

Исследователи обнаружили новый многообещающий способ отслеживания вспышек брюшного тифа: анализ сточных вод на наличие специфических вирусов, которые поражают бактерии, вызывающие заболевание. Этот подход, опубликованный в журнале PLOS Neglected Tropical Diseases, предлагает более быструю и дешевую альтернативу традиционным анализам крови.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Брюшной тиф — заболевание, передающееся через воду, которым ежегодно заражаются миллионы людей, — остается серьезной проблемой в развивающихся странах. Точные данные о его распространении крайне важны для проведения эффективных кампаний по вакцинации и принятия мер контроля. Традиционно диагностика брюшного тифа основывается на анализе крови, что является дорогостоящим и длительным процессом.

В исследовании, проведенном под руководством Сенджути Саха (Senjuti Saha) из Бангладешского фонда исследований детского здоровья, был использован новый подход: обнаружение бактериофагов — вирусов, которые заражают и убивают бактерии. В частности, они искали фаги, нацеленные на Salmonella Typhi, виновника брюшного тифа.

Исследователи проанализировали образцы воды из сточных вод и других источников в Дакке (город) и Мирзапуре (сельская местность) в Бангладеш. Они обнаружили значительно более высокий уровень специфических для брюшного тифа фагов в образцах из Дакки (31%) по сравнению с образцами из Мирзапура (3%).

Эти результаты совпали с данными по культуре крови, где уровень заражения в Дакке составил 5% по сравнению с 0,05% в Мирзапуре. Это подтверждает потенциал фагов как надежных индикаторов брюшного тифа.

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Автор:Армен Зангиев
Редакция
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