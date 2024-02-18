По уши в… сточных водах: создан метод поиска вирусов брюшного тифа

Брюшной тиф — заболевание, передающееся через воду, которым ежегодно заражаются миллионы людей, — остается серьезной проблемой в развивающихся странах. Точные данные о его распространении крайне важны для проведения эффективных кампаний по вакцинации и принятия мер контроля. Традиционно диагностика брюшного тифа основывается на анализе крови, что является дорогостоящим и длительным процессом.

В исследовании, проведенном под руководством Сенджути Саха (Senjuti Saha) из Бангладешского фонда исследований детского здоровья, был использован новый подход: обнаружение бактериофагов — вирусов, которые заражают и убивают бактерии. В частности, они искали фаги, нацеленные на Salmonella Typhi, виновника брюшного тифа.

Исследователи проанализировали образцы воды из сточных вод и других источников в Дакке (город) и Мирзапуре (сельская местность) в Бангладеш. Они обнаружили значительно более высокий уровень специфических для брюшного тифа фагов в образцах из Дакки (31%) по сравнению с образцами из Мирзапура (3%).

Эти результаты совпали с данными по культуре крови, где уровень заражения в Дакке составил 5% по сравнению с 0,05% в Мирзапуре. Это подтверждает потенциал фагов как надежных индикаторов брюшного тифа.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.