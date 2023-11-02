Почему лук и картофель никогда нельзя хранить вместе
Специалист из KJ Refrigeration рассказал, в каком месте лучше всего хранить картошку и почему её нельзя класть рядом с луком.
Marjukka Salminen
Лучше всего, по словам эксперта из компании KJ Refrigeration, хранить картофель в прохладном и тёмном месте. Например, в чулане или кладовой. Не стоит класть картошку в холодильник и тем более в морозилку, так как она может в итоге стать мягкой.
Также нельзя хранить вместе картофель и лук. Связано это с тем, что лук выделяет газ этилен, который ускоряет процесс созревания картошки, из-за чего она может быстро перезреть и испортиться. В картофеле при этом много влаги, что может плохо сказаться на состоянии лука.
Храните картошку отдельно и от других продуктов, содержащих большое количество этилена. Это помидоры, бананы, яблоки.
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