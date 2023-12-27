Фитнес и здоровье
07:30, 27 декабря 2023
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Почему на солнце кожа темнеет, а волосы и одежда – выгорают

Все, кто много времени летом проводит на солнце, знают, что их волосы от этого светлеют. Но с кожей всё наоборот: она приобретает более тёмный оттенок. Почему всё именно так?

Dazed

Dazed

Главная причина, по которой наша кожа темнеет от солнечных лучей, — это меланин. Ультрафиолет способствует выработке меланина в клетках кожи. То, что кожа становится более тёмной, — защита от вредного воздействия на организм солнца. И чем больше ультрафиолета попадает на кожу, тем больше меланина вырабатывается и тем темнее становится кожа.

Whish

Whish

При этом одежда и волосы — это «неживые» объекты. Защиты от ультрафиолета у них тоже никакой нет, поэтому они легко выгорают.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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