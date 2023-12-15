Почему нам так нравится смотреть видео в замедленном режиме

Что касается зеркальных нейронов, то эти клетки мозга активируются, когда мы смотрим на действия других людей. Это нужно для понимания их намерений, эмоций, внутреннего состояния. При замедленной съёмке движения становятся более выразительными. За счёт этого усиливается эмпатия, сопереживание.

Благодаря замедленность съёмке можно усилить привлекательность видео для других людей. Но важно при этом учитывать три фактора: сложность действий, положительный посыл видео, цель (замедленные видео нужны для того, чтобы восхитить, расслабить, успокоить человека).