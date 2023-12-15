Почему нам так нравится смотреть видео в замедленном режиме
Многие из нас восхищаются замедленными кадрами с природой, животными, танцорами, спортсменами. Но почему так происходит? Учёные нашли ответ на этот вопрос.
TapSmart
При замедленной съёмке создаётся эффект «замороженного времени». И такие видео влияют на наш мозг особым образом.
Во-первых, замедленные видео делают обработку информацию легче. Во-вторых, они активируют зеркальные нейроны. Известно, что чем легче нам даётся обработка информации, тем больше удовольствия и уверенности мы испытываем. Поэтому замедленные видео вызывают у нас ощущения удовлетворения и комфорта.
Что касается зеркальных нейронов, то эти клетки мозга активируются, когда мы смотрим на действия других людей. Это нужно для понимания их намерений, эмоций, внутреннего состояния. При замедленной съёмке движения становятся более выразительными. За счёт этого усиливается эмпатия, сопереживание.
Благодаря замедленность съёмке можно усилить привлекательность видео для других людей. Но важно при этом учитывать три фактора: сложность действий, положительный посыл видео, цель (замедленные видео нужны для того, чтобы восхитить, расслабить, успокоить человека).