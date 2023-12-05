Почему нам так жарко в 30+, если температура нашего тела – 36,6 градусов
Все мы знаем это чувство, когда в +30 градусов Цельсия жара кажется невыносимой. Но почему так происходит, если температура нашего тела ещё выше?
Artur Debat
Коэффициент полезного действия нашего организма не равен 100%. Определённая часть энергии уходит при этом на выделение тепла, что приводит к нагреву тела.
Температура тела человека - около 36,6 градусов по Цельсию. При этом комфортная температура окружающей среды варьируется обычно от +15 до +25 градусов. Но почему же это не +36,6?
Дело в том, что в поддержании организма в норме большую роль играет охлаждение. Это возможно, только если температура окружающей среды будет ниже температуры тела. В противном случае начнётся процесс «разогревания» организма, что в итоге приведёт к перегреву либо тепловому удару. И чем больше энергии человек потребляет, тем он сильнее ощущает жару. Если у вас обмен веществ быстрый, то вам может быть жарко даже при +20 градусах.