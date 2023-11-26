Почему одни люди без проблем спят всю ночь, а другие постоянно просыпаются

Далее наступает быстрый сон. На этом этапе глаза быстро перемещаются из стороны в сторону. Также мозговая активность, частота сердечных сокращений и кровяное давление человека аналогичны состоянию бодрствования. Во время этой стадии сна возникает наибольшее количество сновидений, а также происходят важные этапы консолидации памяти.

В целом, согласно науке, люди с возрастом меньше времени проводят в медленноволновой и быстрой стадиях сна и больше - в более лёгких его стадиях.

При этом то, сколько времени человек проводит в лёгком или глубоком сне в течение ночи, может сильно варьироваться от человека к человеку и от ночи к ночи. Также количество глубокого сна не всегда связано с общим количеством сна. К примеру, тот, кто спит 8 часов в сутки, может меньше времени проводить в медленном и глубоком сне, чем тот, кто спит 6 часов.

Если вы не чувствуете себя отдохнувшим после сна и думаете, что это связано с тем, что вы спите чутко, обратите внимание на определённые факторы. Это употребление алкоголя перед сном или в больших количествах, непостоянный график сна. Они помогут вам помешать глубоко заснуть. Способствовать поверхностному сну может и обструктивное апноэ во сне, так как вы будете просыпаться ночью из-за нарушения дыхания.

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