Почему, с точки зрения науки, у музыкантов меняется выражение лица при игре на инструменте
Выражения лица музыкантов во время игры на инструментах могут некоторым показаться странными или наигранными. Но есть научное объяснение этого явления.
Fido
Во-первых, игра на музыкальном инструменте требует большой концентрации. Часто музыканты во время игры входят в состояние «потока», то есть полностью погружаются в музыку. Их мимика может быть проявлением сильных эмоций и физического напряжения. Происходит это зачастую неосознанно.
Также при помощи выражения лица музыканты могут передавать настроение музыки, интерпретировать её. Кроме того, мимика может свидетельствовать о волнении человека.
Наконец, некоторые исследования показывают, что мимика может активировать определённые мышцы и потенциально улучшить координацию. Особенно если деятельность связана с мелкой моторикой.