Фитнес и здоровье
13:30, 14 ноября 2023
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Почему, с точки зрения науки, у музыкантов меняется выражение лица при игре на инструменте

Выражения лица музыкантов во время игры на инструментах могут некоторым показаться странными или наигранными. Но есть научное объяснение этого явления.

Fido

Fido

Во-первых, игра на музыкальном инструменте требует большой концентрации. Часто музыканты во время игры входят в состояние «потока», то есть полностью погружаются в музыку. Их мимика может быть проявлением сильных эмоций и физического напряжения. Происходит это зачастую неосознанно.

Harriet Nobel

Harriet Nobel

Также при помощи выражения лица музыканты могут передавать настроение музыки, интерпретировать её. Кроме того, мимика может свидетельствовать о волнении человека.

Наконец, некоторые исследования показывают, что мимика может активировать определённые мышцы и потенциально улучшить координацию. Особенно если деятельность связана с мелкой моторикой.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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