Почему, с точки зрения науки, у музыкантов меняется выражение лица при игре на инструменте

Также при помощи выражения лица музыканты могут передавать настроение музыки, интерпретировать её. Кроме того, мимика может свидетельствовать о волнении человека.

Наконец, некоторые исследования показывают, что мимика может активировать определённые мышцы и потенциально улучшить координацию. Особенно если деятельность связана с мелкой моторикой.