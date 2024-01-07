Почему с возрастом в организме человека становится меньше костей

Известно, что при рождении у человека 350 костей, однако ко взрослому возрасту их количество уменьшается до 206. Но почему так, если по идее всё должно быть наоборот?

Дело в том, что изменение количества костей в скелете связано с процессом эволюции человека. К примеру, у младенцев есть молочные швы, то есть мягкие участки на черепе. Со временем эти швы закрываются и в итоге образуется прочный череп.