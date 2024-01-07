Фитнес и здоровье
15:00, 07 января 2024
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Почему с возрастом в организме человека становится меньше костей

Один из самых интересных аспектов взросления человека — уменьшение количества костей в его теле. Но почему так вообще происходит?

Literary Hub

Literary Hub

Известно, что при рождении у человека 350 костей, однако ко взрослому возрасту их количество уменьшается до 206. Но почему так, если по идее всё должно быть наоборот?

Дело в том, что изменение количества костей в скелете связано с процессом эволюции человека. К примеру, у младенцев есть молочные швы, то есть мягкие участки на черепе. Со временем эти швы закрываются и в итоге образуется прочный череп.

istockphoto

istockphoto

Главный фактор, связанный с уменьшением числа костей, - оссификация. Другими словами, это процесс, при котором мягкие ткани в итоге превращаются в кость. Так бывает у новорождённых. Некоторые элементы у них состоят из хрящевых образований, которые в дальнейшем становятся костью.

По мере роста ребёнка некоторые кости срастаются. Такое происходит, например, с позвоночником. То же самое касается костей рук и ног.

Именно поэтому скелет взрослого человека становится менее подвижным, чем скелет ребёнка.

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Автор:Егор Ларионов
Редакция
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