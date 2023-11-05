Почему, согласно науке, нас привлекают определённые люди
Нам нравится тот или иной человек не только из-за его улыбки или чувства юмора. В том, насколько он будет привлекателен для нас, играют роль также жизненный опыт, культура и ценности, биология и эволюция.
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Учёные сходятся во мнении, что существует пять ключевых и во многом универсальных элементов привлекательности.
Близость. Знакомство порождает влечение. Чем чаще вы сталкиваетесь с человеком где-либо, тем сильнее становится ваша привязанность. Это доказывают исследования.
Сходство. Недавние исследования показали, что нас привлекают такие же люди, как и мы сами.
Физическая привлекательность. С эволюционной точки зрения внешний вид помогает понять возраст, состояние здоровья потенциального партнёра. Важную роль в этом играют также запах, звук голоса.
Взаимность. Привлекает всегда больше тот человек, которому вы тоже нравитесь.
Отзывчивость. В ходе одного эксперимента выяснилось, что люди, которые давали обратную связь менее охотно, оценивались как менее привлекательные.
Опрос, в котором участвовали более 14 тысяч человек из 45 стран, показал, что в целом мужчины предпочитают физически привлекательных и молодых партнёрш, а женщины - людей старшего возраста и финансово стабильных.
Иметь определённое значение могут и жизненные обстоятельства. К примеру, одно научное исследование продемонстрировало, что чем больше одиноких людей в вашей местности, тем выше будет ваша планка.
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