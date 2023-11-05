Почему, согласно науке, нас привлекают определённые люди

Учёные сходятся во мнении, что существует пять ключевых и во многом универсальных элементов привлекательности.

Близость. Знакомство порождает влечение. Чем чаще вы сталкиваетесь с человеком где-либо, тем сильнее становится ваша привязанность. Это доказывают исследования.

Сходство. Недавние исследования показали, что нас привлекают такие же люди, как и мы сами.

Физическая привлекательность. С эволюционной точки зрения внешний вид помогает понять возраст, состояние здоровья потенциального партнёра. Важную роль в этом играют также запах, звук голоса.