Почему спать нужно обязательно в полной темноте
Многие из нас, когда ложатся спать, плотно закрывают шторы на окнах, так как при свете уснуть не могут. И причина этого - вовсе не во времени суток или биоритмах нашего организма.
NPR
Те, кто работает в ночную смену, могут спать и днём. Но при условии, что в это время шторы будут плотно закрыты. Причина этого - в функционировании эпифиза. Этот орган находится в головном мозге и отвечает за выработку мелатонина - гормона, благодаря которому обеспечивается правильный сон и общее благополучие человека.
Один из важных моментов в выработке мелатонина - полная темнота вокруг. Только в этом случае в эпифизе производятся мелатонин и серотонин. Последнее вещество известно также как гормон удовольствия. Оно важно при регуляции настроения, обеспечивает хорошее самочувствие человека. При этом мелатонин может вырабатываться только ночью.
Если во время сна не будет полной темноты, то это приведёт к сбою естественных циклов выработки мелатонина и серотонина. В результате человек столкнётся с нарушениями сна, у него ухудшится общее физическое, эмоциональное состояние.
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