Почему спать нужно обязательно в полной темноте

Один из важных моментов в выработке мелатонина - полная темнота вокруг. Только в этом случае в эпифизе производятся мелатонин и серотонин. Последнее вещество известно также как гормон удовольствия. Оно важно при регуляции настроения, обеспечивает хорошее самочувствие человека. При этом мелатонин может вырабатываться только ночью.

Если во время сна не будет полной темноты, то это приведёт к сбою естественных циклов выработки мелатонина и серотонина. В результате человек столкнётся с нарушениями сна, у него ухудшится общее физическое, эмоциональное состояние.

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