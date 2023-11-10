Почему так тяжело избавиться даже от нескольких сантиметров на талии

Генетика. У некоторых людей есть генетическая предрасположенность к наличию жира в области живота. Одно исследование показало, что генетически определяются 56% брюшного жира и 42% подкожного жира. В жировых клетках присутствуют рецепторы альфа-2 и бета-2. Чем больше бета-рецепторов имеет клетка, чем проще сжигается жир. А вот количество рецепторов сильно зависит от генетики.

Пол. Исследования показывают, что мужчины больше склонны накапливать жир на животе, чем женщины в пременопаузе. Связано это с гормональными различиями. Но при этом женщины часто борются с жиром в области бёдер. Кроме того, женскому организму нужно определённое количество жировой массы для поддержания гормонального баланса, иначе возникнут проблемы с эстрогенным и менструальным циклом.