Почему у некоторых даже от небольшого количества вина начинает болеть голова

Учёные в ходе нового исследования узнали, что флаванол, содержащийся в красных винах, может мешать правильному метаболизму алкоголя. Из-за этого компонента и возникает у человека головная боль. Результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Флаванол под названием кверцетин содержится во всех видах овощей и фруктов, в том числе в винограде. Это вещество считается полезным антиоксидантом и доступно в виде пищевых добавок. Однако в сочетании с алкоголем оно может вызвать проблемы.