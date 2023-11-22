Почему у некоторых даже от небольшого количества вина начинает болеть голова
Как правило, головная боль от красного вина у людей возникает спустя как минимум 30 минут после употребления напитка. И это может затрагивать даже тех, у кого не болит голова от большого количества другого алкоголя.
Iuliia Isaieva
Учёные в ходе нового исследования узнали, что флаванол, содержащийся в красных винах, может мешать правильному метаболизму алкоголя. Из-за этого компонента и возникает у человека головная боль. Результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports.
Флаванол под названием кверцетин содержится во всех видах овощей и фруктов, в том числе в винограде. Это вещество считается полезным антиоксидантом и доступно в виде пищевых добавок. Однако в сочетании с алкоголем оно может вызвать проблемы.
Когда кверцетин попадает в кровоток человека, организм преобразует его в глюкуронид кверцетина. И вот в этой форме он блокирует метаболизм алкоголя. Это приводит к накоплению в организме токсина ацетальдегида, что способствует покраснению кожи, тошноте, головной боли.
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