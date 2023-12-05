Почему заводить собаку полезно для здоровья

Выяснилось, что владельцы собак живут дольше тех, у кого нет этих питомцев. У этих людей также лучше работает сердце, снижается кровяное давление. Особенно ярко заметно это у пациентов, перенёсших инфаркт.

Что касается конкретных цифр, то вероятность смерти после сердечного приступа у собаководов на 65% меньше, чем у тех, кто живёт без питомца. Кроме того, этот риск становится на 1/3 меньше при наличии проблем, связанных с сердцем и сосудами.

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