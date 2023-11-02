Полезно ли для здоровья есть яйца каждый день

Холин важен для здоровья мозга и обмена веществ. При этом известно, что избыток холина может привести к воспалению в организме. Это вещество способно повысить риск образования опасных тромбов.

Если у вас есть риск возникновения инсульта, проблем с сердцем, образования тромбов, то доктор Розиен советует употреблять не более одного яйца в неделю. Американская кардиологическая ассоциация утверждает, что нужно есть в день максимум два яичных белка и один яичный желток.

Фонд сердца Новой Зеландии сообщает при этом, что люди с повышенным риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний могут съедать до шести яиц в неделю. В Клинике Майо говорят, что большинство взрослых могут съедать до семи яиц в неделю и у них не будет проблем с сердцем.

В одном большом яйце содержится около 140 мг холина. По данным Национального института здравоохранения США, мужчинам рекомендуется потреблять около 550 мг холина в день, женщинам - 425 мг.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.