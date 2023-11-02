Полезно ли для здоровья есть яйца каждый день
На протяжении многих лет велись споры по поводу того, насколько яйца полезны для здоровья. Считалось, что из-за холестерина в их составе они подвергают некоторых людей повышенному риску возникновения инсультов и сердечных приступов. Но сегодня многие органы здравоохранения отмечают, что для большинства людей безопасное количество яиц - до семи в неделю.
James Harris
Доктор Майкл Розиен, директор клиники Кливленда, предупредил, что в яичных желтках содержится много холина. Причём в несколько раз больше, чем в одной чашке капусты. Представляет ли это опасность для здоровья?
Холин важен для здоровья мозга и обмена веществ. При этом известно, что избыток холина может привести к воспалению в организме. Это вещество способно повысить риск образования опасных тромбов.
Если у вас есть риск возникновения инсульта, проблем с сердцем, образования тромбов, то доктор Розиен советует употреблять не более одного яйца в неделю. Американская кардиологическая ассоциация утверждает, что нужно есть в день максимум два яичных белка и один яичный желток.
Фонд сердца Новой Зеландии сообщает при этом, что люди с повышенным риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний могут съедать до шести яиц в неделю. В Клинике Майо говорят, что большинство взрослых могут съедать до семи яиц в неделю и у них не будет проблем с сердцем.
В одном большом яйце содержится около 140 мг холина. По данным Национального института здравоохранения США, мужчинам рекомендуется потреблять около 550 мг холина в день, женщинам - 425 мг.
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