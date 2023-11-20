Помогает ли чай избежать обезвоживания

А если сравнивать чай с кофе, то какой напиток лучше увлажняет? Считается, что чай. По данным клиники Майо, это связано с тем, что кофеина в чае всё же меньше, чем в чашке кофе. Но если кофе без кофеина, то он будет увлажнять организм так же, как чай.

Кроме того, чем дольше заваривается чай, тем больше в нём кофеина. Также разные виды чая обладают различными увлажняющими свойствами. Например, чёрный чай увлажняет сильнее, чем кофе с кофеином, но слабее, чем травяной, зелёный чай или чай без кофеина. Зелёный чай по увлажняющим свойствам обходит чёрный чай, белый чай находится в этом плане между чёрный и зелёным чаем, травяной чай и чай без кофеина увлажняют так же, как обычная вода.

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